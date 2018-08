Nafi Thiam, championne d'Europe d'heptathlon!

Championne du monde et championne olympique, Nafissatou Thiam, 23 ans, avait 13 secondes à défendre sur la Britannique Katarin Johnson-Thompson avant d'aborder le 800m, 7e et dernière épreuve de l'heptahlon. Si Johnson-Thompson a couru en 2:09.84 (SB), Nafi Thiam a terminé en 2:19.35, à un peu moins de dix secondes. Elle totalise ainsi 6816 points, meilleure performance mondiale de l'année, pour 6759 à la Britannique et 6602 à l'Allemande Carolin Schäfer, en bronze.

En 2016, Thiam avait fait l'impasse sur l'Euro d'athlétisme d'Amsterdam, qui se déroulait à peine un mois avant les Jeux Olympiques de Rio où elle avait décroché l'or. Elle fut aussi championne d'Europe du pentathlon en salle l'an dernier à Belgrade. A Berlin vendredi, Nafissatou Thiam avait viré en tête après le javelot, 6e et avant-dernière épreuve avec un 3e lancé à 57m91, nouveau record des championnats d'Europe dans une épreuve multiple.

Hanne Maudens, 22 ans, dont le record personnel est fixé à 6252 points depuis le mois de mai à Götzis, a signé elle un chrono de 2:12.41 sur le 800m, portant son total à 6.104 points. Elle est 10e. Noor Vidts, 21 ans, qui dispute cette compétition avec un auriculaire cassé, a couru son 800m en 2:16.69. Elle termine à la 20e place avec 5.598 points, elle qui avait totalisé 6.024 points à Götzis cette année. Noor Vidts avait été en bronze aux Universiades à Taipei cette année aussi.