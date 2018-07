Mostar accueille la plus ancienne compétition de plongeons, vieille de 452 éditions (en images)

Depuis sa construction en 1566, le Stari Most, pont historique de la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine, accueille la plus ancienne compétition de plongeons au monde. Chaque dernier week-end de juillet depuis 452 ans, les participants se défient en plongeant d'une hauteur de 25 mètres pour atterrir dans la rivière Neretva. Pour de nombreux jeunes de la ville, plonger depuis le Stari Most, est un rite initiatique destiné à inspirer le respect et l'admiration.