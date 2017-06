Mondiaux de taekwondo: pas de médaille pour Achab et Asemani

Les jours se suivent et se ressemblent pour la délégation belge aux Mondiaux de taekwondo à Muju, en Corée du Sud. Jeudi ce sont en effet les espoirs de médaille de Jaouad Achab (-63 kg) et Raheleh Asemani (-57 kg) qui se sont envolés. Achab n'a pas dépassé les quarts et le parcours d'Asemani s'est arrêté dès le deuxième tour.