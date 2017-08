Mondiaux d'athlétisme : les Belgian Tornados qualifiés pour la finale

Le quatuor belge, composé de Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden et Kévin Borlée, était placé dans une 2e série très relevée avec les Etats-Unis, le Botswana, Trinité-et-Tobago et la Grande-Bretagne. Dylan Borlée a bien entamé la course. Le deuxième relayeur, son frère Jonathan, a été un peu enfermé à la corde mais Robin Vanderbemden s'est illustré dans le troisième tour de piste. Parti en 4e position, Kévin Borlée a parachevé le travail d'équipe des 'Tornados', passant la Grande-Bretagne dans la dernière ligne droite et validant le ticket belge pour la finale.

Comme prévu, les Etats-Unis se sont imposés en 2:59.23, signant la meilleure performance de l'année. Trinité-et-Tobago a pris la deuxième place (2:59.35).

Depuis les JO de Pékin en 2008, le relais 4x400m messieurs belge a toujours été présent et finaliste sur le plan international (JO, Mondiaux, Euro). Au niveau des Jeux et des championnats du monde, seuls les Etats-Unis ont fait aussi bien.

Après une 4e place aux derniers Jeux de Rio, à 3 petits centièmes du podium, les troupes de Jacques Borlée s'aligneront donc dimanche (22h15) en finale, épreuve de clôture de cette 16e édition des Mondiaux d'athlétisme. Dans la première série, l'Espagne s'est imposée (3:01.72) devant la Pologne (3:01.78) et Cuba (3:01.88). La Grande-Bretagne (3:00.10) et la France (3:00.93), respectivement 4e et 5e dans la série de la Belgique, sont qualifiés au temps pour la finale.