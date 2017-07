Michael Phelps, dieu suprême de l'Olympe

"Maman, j'ai froid. Je peux sortir de l'eau ? " C'est avec les lèvres bleues et tremblantes de froid que MichaelPhelps (1985), alors âgé de 7 ans, demandait l'autorisation de quitter le bassin dans lequel il s'était retrouvé comme ses soeurs, Hilary (1980) et Whitney (1978), extrêmement douées. Non seulement, il avait tellement froid qu'il devait se rendre plusieurs fois aux toilettes mais, en plus, il n'osait pas mettre la tête sous l'eau. Le premier style que le professeur, Cathy Lears, allait lui apprendre, c'était donc le dos.

...