"Mettre un adversaire KO c'est plus jouissif que buter"

Une rangée de maisons dans la banlieue de Roulers. Yves Ngabu a un peu de retard mais sa maman nous accueille. Il va bientôt arriver. Au mur, une photo qui date d'il y a plus de 20 ans : on y voit un petit gamin bouclé en chemise. L'homme qui fait son apparition dans la pièce quelques minutes plus tard est méconnaissable. C'est une masse de 93 kilos pour 1,80 m, en survêtements de sport et avec une casquette vissée sur la tête. Chill ! " Les journées sont chargées ", dit-il. " Je veux absolument être prêt pour le combat et j'ai encore quelques kilos à perdre. Pour le moment, je ne mange pas de frites ni de crasses (il rit). "

