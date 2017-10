Marathon de Bruxelles: l'égalité hommes-femmes rétablie

"Suite à l'indignation relayée dans les médias sociaux concernant le prize money lors du Belfius Brussels Marathon, l'organisation souhaite clarifier la situation. Il y avait indubitablement une différence notable de prize money entre les femmes et les hommes lors du marathon (1.000 euros pour le gagnant, 300 euros pour la gagnante, ndlr), pour la simple raison que des athlètes masculins du gratin international ont été attirés afin de lutter pour une place sur le podium. Toutefois, nous comprenons cette indignation. Après consultation avec notre title-partner Belfius, le prize money sera dès lors ramené à un niveau équivalent pour les deux catégories".

Stephen Kiplagat l'a emporté chez les messieurs en 2h11:43, la victoire chez les dames est revenue à Christelle Lemaire en 3h10:42.

"Pour l'organisation et le title-partner Belfius, l'égalité entre homme et femme est un sujet trop important pour laisser place au moindre malentendu. Le prize money pour les hommes et les femmes a dès lors été ramené à un niveau équivalent, avec effet immédiat, comprenez lors de cette édition", précise encore le communiqué.