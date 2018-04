Marathon de Boston: victoires du Japonais Yuki Kawauchi et de l'Américaine Desiree Linden

Kawauchi était encore pointé à 1:30 de la tête de la course à moins de 5,000 mètres de la banderole d'arrivée.

C'est la première fois depuis la victoire du Sud Coréen Lee-Bong-Ju en 2001, que le lauréat n'est pas africain. L'Américain Meb Keflezighi qui avait gagné en 2014 était né en Erythrée.

Desiree Linden, 34 ans, est de son côté la première Américaine victorieuse au Marathon de Boston depuis Lisa Larsen Weidenbach (aujourd'hui Lisa Rainsberger) en 1985. Les Africaines avaient enlevé toutes les éditions après le succès de l'Allemande Uta Pippig en 1994.

Desiree Linden s'est imposée en 2 heures, 39 minutes et 54 secondes dans des conditions climatiques quasi-hivernales, sous la pluie et dans le vent, devant sa compatriote Sarah Sellers (2h44:04) et la Canadienne Krista Duchene (2h44:20).

Linden, qui disputait l'épreuve pour la 5e fois, avait terminé 2e en 2h22:38, à 2 secondes de la lauréate kenyane Caroline Kilel en 2011. Elle s'appelait à l'époque Desiree Davila, et avait déjà échoué à la 2e place du Marathon de Chicago derrière l'Ethiopienne Atsede Baysa un an plus tôt.

Il y avait trente mille engagé(e)s dans ce 122e marathon de Boston.