Les Universiades à Taipeï: "un formidable baromètre" pour les athlètes belges

Thibaut Darcis, Jasper Merckx et Gaëtan Swartenbrouckx, par exemple, vont disputer le tournoi de tennis de table face à un plateau relevé. "Beaucoup de joueurs iront à Taipeï avec une expérience des jeux Olympiques", souligne Thibaut Darcis. "Il y aura en outre beaucoup de pays asiatiques représentés qui brillent traditionnellement en tennis de table. Allez chercher un bon résultat est loin d'être une sinécure, mais les Universiades constituent un formidable baromètre."

Jasper Merckx est du même avis. "Cela promet une compétition de très haut niveau. Mes ambitions personnelles sont de passer les qualifications et de rejoindre le tableau final. Nous visons un quart de finale par équipe". C'était le stade atteint d'ailleurs par la Belgique il y a deux ans à Gwangju, en Corée du Sud. "Nous voulons faire au moins aussi bien", ajoute Gaëtan Swartenbrouckx, déjà présent il y a deux ans. "Cela n'ira certainement pas de soi. Je suis par ailleurs très content d'être là. C'est une expérience unique pour un sportif et je me souviens de la grandiose cérémonie d'ouverture."

Du côté de la gymnastique, outre Maxime Gentges, Dorien Motten fait partie des outsiders. "Mais ce sera difficile", tempère l'étudiant en vétérinaire à l'Université de Gand. "Plusieurs ont aussi l'expérience des jeux Olympiques. Mon premier objectif est de prendre de l'expérience. Nous verrons où je me situerai."

Environ 10.000 athlètes entre 17 et 27 ans issus de 170 pays prendront part à ces Universiades considérés comme le deuxième plus grand événement multidisciplinaire après les Jeux Olympiques.

Thomas Van der Plaetsen accompagnera la délégation en tant qu'invité de la FISU et sera d'ailleurs mis à l'honneur durant les Universiades. Le décathlonien y avait remporté la médaille d'or en 2013 à Kazan et en 2015 à Gwangju.