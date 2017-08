Les Tornados "confiants" malgré une série aux allures de finale

LIRE AUSSI : Les Tornados visent une 12e finale consécutive dans un grand championnat

Placés dans la 2e série des Mondiaux de Londres, les Belgian Tornados ont été versés aux côtés d'au moins quatre redoutables formations: les Etats-Unis, le Botswana, Trinité et Tobago et la Grande-Bretagne. La France n'est pas non plus à négliger. Les trois premières formations des deux demies sont qualifiées. Plus les deux meilleurs chronos sur l'ensemble des deux séries.

"A part la Jamaïque, c'est une finale", a reconnu Jacques Borlée vendredi midi à l'issue de l'entraînement à vingt-quatre heures de la course. "C'est une série très forte mais nous sommes confiants."

Il est vrai que la bonne nouvelle est que Kevin Borlée est rétabli de sa gastro-entérite. Il s'est entraîné vendredi et assurera le dernier relais des Tornados. "Il était très bien ce matin. Il a effectué un très bon 100 mètres. Les autres membres de l'équipe allaient aussi très bien."

"Nous devons passer et notre objectif est de finir dans le Top 3 de notre course. Nous sommes confiants", a encore précisé Jacques Borlée.