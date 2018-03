Les soeurs Sana terminent à la 6e place du slalom géant

Les soeurs Sana ont pris la 7e place de la 1e manche en 1:18.02, à plus de 7 secondes de la première concurrente, la Slovaque Henrieta Farkasova. Ayant commis quelques erreurs, elles étaient bien conscientes de leur marge de progression. "Ce matin, Chloé a bien skié mais nous n'arrivions pas à trouver un bon écart entre nous", expliquait Eléonor Sana. "J'ai failli tomber deux fois, cela s'est ressenti dans le chrono".

Eléonor et Chloé Sana ont ensuite pris la 5e place du second run, disputé sur une piste différente du Jeongseon Alpine Center, où la température atteint actuellement 18°c, entraînant une neige de piètre qualité.

"Nous commettons moins d'erreur et au final, nous ne sommes plus qu'à un peu plus de deux secondes de la première, attestant de notre progression", déclare Eléonor Sana après le 2e run.

Cette meilleure performance a permis aux deux soeurs de repasser devant la Britannique Millie Knight et de prendre la 6e place finale, avec un temps de 2:33.89, à 10.89 de la médaille d'or, la Slovaque Henrieta Farkasova.

"Il y a vraiment eu des bonnes choses dans cette deuxième manche", dit Stefan Sazio, le coach des soeurs Sana. "Elles ont osé skier à leur niveau, à leur valeur. Même ce matin, je trouve qu'elles ont bien skié, leurs erreurs ne me gênent pas car elles démontrent qu'elles ont osé donner vraiment ce qu'elles avaient, elles ne se sont pas retenues".

Jasper Balcaen devait disputer le slalom géant messieurs mais a déclaré forfait, à cause de douleurs aux genoux et au tibia, suite de sa chute de mardi.

Jasper Balcaen sera encore en piste samedi sur le slalom. Eléonor et Chloé Sana prendront part au slalom dimanche.