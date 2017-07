Les Red Lions triomphent en finale du tournoi de Johannesburg, 6-1 contre l'Allemagne

Prudente dans un premier temps, la Belgique a petit à petit imposé son jeu dans cette finale et a logiquement ouvert le score en fin de premier quart-temps via Arthur van Doren (14e) sur penalty-corner. L'Allemagne ne se laissait pas faire et réagissait dès le début du deuxième quart-temps en concrétisant son premier penalty-corner avec Tom Grambusch (16e).

La Belgique passait ensuite à la vitesse supérieure et assommait son adversaire avec trois buts coup sur coup signés Tom Boon (PC, 20e), Amaury Keusters (22e) et Cédric Charlier (4-1, 27e). Mise sous pression, l'Allemagne se montrait incapable de réagir face à la fougue des Red Lions.

En deuxième période, la troisième nation mondiale retrouvait son niveau et s'installait dans le camp belge mais cela ne suffisait pas pour déstabiliser les hommes de Shane McLeod. Solides en fin de rencontre, ceux-ci empêchaient leurs adversaires de revenir dans le match en gérant intelligemment les deux derniers quart temps. Mieux, ils parvenaient à ajouter deux buts à leur collection grâce à un subtil coup de stick de Cédric Charlier (58e) et à un dernier but d'Augustin Meurmans (6-1, 59e).

L'objectif principal de la Belgique dans ce tournoi de demi-finales était d'obtenir un ticket pour le Mondial 2018 qui se jouera du 28 novembre au 16 décembre à Bhubaneswar en Inde. Pour cela, les Red Lions devaient atteindre le dernier carré, ce qu'ils ont fait brillamment en battant la Nouvelle-Zélande (FIH 8) 2-0. Vainqueurs de l'Australie (FIH 2) 2-1 en demi-finale vendredi, les Belges se sont finalement retrouvés en finale avant de remporter le tournoi.

La Belgique fait par ailleurs le plein de confiance avant l'Euro de Hockey qui se tiendra du 19 au 27 août à Amsterdam.