Les Red Lions entament la dernière ligne droite de leur préparation

La localité du sud des Pays-Bas accueillera, du 23 juin au 1er juillet, la 37e et dernière édition du Champions Trophy. La prestigieuse compétition, lancée en 1978 pour rassembler annuellement les meilleures nations mondiales, est amenée à disparaître en raison du lancement de la Hockey Pro League l'an prochain.

Depuis 2012, le Champions Trophy n'était plus organisé que tous les deux ans, les sélections étant déjà mobilisées par la défunte World League. C'est également cette année-là, à Melbourne, que la Belgique a été conviée pour la première fois à la table des plus prestigieuses nations grâce à sa victoire au Champions Challenge 2011. Les Red Lions y décrochèrent une 5e place (sur 8), soit leur meilleur résultat malgré de nouvelles participations en 2014 (8e) et en 2016 (5e sur 6).

Avant de défier l'Argentine, l'Australie, les Pays-Bas, le Pakistan et l'Inde à Breda, les hommes de Shane McLeod disputeront quatre matchs amicaux en Belgique.

Le premier d'entre eux aura lieu dimanche à 15h00 à Berchem-Sainte-Agathe, dans les installations du Wolvendael. Il s'agira du troisième match international disputé sur le terrain du club fraîchement débarqué dans l'ouest de Bruxelles et qui avait accueilli les Red Panthers pour deux victoires face à la Chine début avril. Environ 500 spectateurs sont attendus et la rencontre sera précédée d'une démonstration qui mêlera Red Lions et Red Giants, soit l'équipe nationale de parahockey. L'entrée coûte 6 euros et sera gratuite pour les moins de 12 ans.

Les mardi, jeudi et samedi suivants à 15h00, la Belgique affrontera l'Espagne et deux fois l'Angleterre au Beerschot, à Kontich.

Les Red Lions, qui ont déjà eu l'occasion de s'entraîner dans les installations de Breda la semaine passée, entameront le Champions Trophy face à l'Australie, le 23 juin à 18h00.