Les numéros 8 et 24 de Kobe Bryant vont être retirés par les Lakers

Le 'Black Mamba' deviendra le dixième joueur des Lakers à recevoir cet honneur lors d'une cérémonie qui se tiendra le 18 décembre prochain au Staples Center à la mi-temps de la rencontre face aux Golden State Warriors, champions en titre.

Avant lui, Wilt Chamberlain (N.13), Elgin Baylor (N.22), Gail Goodrich (N.25), Earvin "Magic" Johnson (N.32), Kareem Abdul- Jabbar (N.33), Shaquille O'Neal (N.34), James Worthy (N.42), Jerry West (N.44) et Jamaal Wilkes (N.52) avaient reçu le même honneur.

"Quand j'étais gosse, je rêvais de voir mon maillot accroché au plafond des Lakers mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y en aurait deux. Les Lakers me font un immense honneur", a réagi l'intéressé sur le site internet de sa franchise.

'Kobe' a débuté avec les Lakers en 1996 avec le numéro 8 avant d'endosser le dossard 24 en début de saison 2006-2007. En 2016, il clôture sa longue carrière après être devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir joué au moins 20 ans pour une même franchise.

Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Bryant est devenu le joueur qui a joué le plus de match de saison régulière avec les Lakers (1346), celui qui a marqué le plus de points (33.643) mais aussi celui qui a inscrit le plus de paniers à trois points (1.827) et le plus de lancés francs (8.378). "Kobe a été un des plus grands joueurs des Lakers et de NBA. Il mérite qu'on l'honore de la sorte", s'est réjoui une autre légende de la franchise, Magic Johnson.

Au cours de sa carrière à Los Angeles, Bryant aura remporté cinq titres NBA et a été élu une fois MVP de la saison régulière en 2008.