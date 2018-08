Les frères Borlée impressionnants en séries du 400m

Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ont chacun remporté leur série respective, se qualifiant pour les demi-finales du 400m à l'Euro d'athlétisme de Berlin, mardi dans la capitale allemande. Kevin (45.29) et Jonathan (45.19) ont été les plus rapides de toutes les séries confondues, signant également leur meilleur temps de la saison.