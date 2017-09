Les Belgian Lions prêts à affronter la Turquie devant 11.000 Turcs

"Ce sera la guerre", estime Jonathan Tabu, le capitaine belge. "Si nous voulons passer le tour, il faudra gagner, mais pour les Turcs, c'est la même chose", a ajouté Jonathan Tabu. "Ce sera de toute façon un match très important pour lequel il va falloir être prêt".

Lundi soir, la Turquie a en effet aussi subi une défaite, 80-74 face à la Serbie et figure au même rang que la Belgique avec une victoire et deux défaites. Malheur au vaincu donc mardi.

Eddy Casteels le sait aussi, cela va se jouer au mental et avec les nerfs. Il attend de ses Lions qu'ils se donnent à 300%. "Si quelqu'un a des doutes, alors il doit s'arrêter ici", a prévenu le sélectionneur national. "Mais mes joueurs sont prêts. Je ne vais pas faire ce que vous osez faire et me demander s'ils sont prêts ou pas: ils sont prêts ! La Turquie est une des meilleures équipes d'Europe, mais cela m'est égal. Nous allons y aller, en équipe. Et comme contre la Russie, il y aura aussi des moments-clés dans la rencontre. Il faudra faire attention au 2m15 de Semih Erden, rôdé à l'Euroligue, mais nous avons vu contre la Russie que nous pouvions museler Mozgov", martèle encore Eddy Casteels.

La Russie s'est qualifiée déjà pour les 8es de finale avec un 3 sur 3 dont une victoire face aux Belgian Lions lundi (67-76). Derrière, la Lettonie compte deux victoires avec la Serbie, vice-championne olympique que les Belges affrontent jeudi en clôture.

La Belgique avec un seul succès n'a plus le choix si elle veut figurer parmi les quatre premiers de son groupe de 6 et rejoindre le deuxième tour.