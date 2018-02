Les Belgian Bullets 11e et 15e après la première manche

Elfje Willemsen et Sara Aerts sont 11e à l'issue de la première manche du bobsleigh féminin, mardi, aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. An Vannieuwenhuyse et Sophie Vercruyssen pointent elles en 15e position. Le meilleur temps a été réalisé par les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs en 50.52.