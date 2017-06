Les 18 Red Panthers sélectionnées pour les demi-finales de la World League

Le sélectionneur national Niels Thijssen a révélé mercredi sa sélection de 18 joueuses issues d'un groupe élargi de 24 éléments. Emilie Sinia, enceinte, ne fait pas partie du groupe.

Anouk Raes sera la capitaine d'une sélection comprenant, entre autres, six joueuses du Braxgata, club anversois champion de Belgique, et quatre du Waterloo Ducks.

En poste depuis fin mars après le départ suite à une 'divergence d'opinion' avec son staff de la Néerlandaise Ageeth Boomgaardt, Thijssen a disputé 7 rencontres amicales avec les Red Panthers. Il aura battu la Grande-Bretagne (2-1) et l'Italie (2-0 à deux reprises). L'équipe nationale belge s'est cependant inclinée contre la Grande-Bretagne (0-3) et l'Allemagne (3-4 et 0-2) avant de partager contre l'Italie (2-2).

La Belgique est tombée dans le groupe B des demi-finales de la World League, qualificative pour la Coupe du monde de hockey en 2018 (en Angleterre pour les dames), et jouera contre l'Australie (FIH 4), la Nouvelle-Zélande (FIH 5), l'Espagne (FIH 10) et la Malaisie (FIH 22). La première rencontre est prévue le 22 juin contre l'Australie (20h).

La sélection de Niels Thijssen:

Jill Boon (Oranje-Rood/P-B), Louise Cavenaille (Waterloo Ducks), Aisling D'Hooghe (Waterloo Ducks), Aline Fobe (Braxgata), Alix Gerniers (Gantoise), Lien Hillewaert (Braxgata), Pauline Leclef (Braxgata), Barbara Nelen (Braxgata), Sophie Limauge (Waterloo Ducks), Joanne Peeters (Waterloo Ducks), Emma Puvrez (MOP/P-B), Anouk Raes (Wellington), Elena Sotgiu (Herakles), Michelle Struijk (Antwerp), Stephanie Vanden Borre (Gantoise), Judith Vandermeiren (Braxgata), Louise Versavel (Braxgata) et Anne-Sophie Weyns (Victory)

L'objectif ? "Une qualification pour la Coupe du monde"

Après avoir raté les Jeux Olympiques de Rio, les Red Panthers ne veulent pas passer à côté d'un second tournoi international de rang. C'est ce qu'a affirmé Niels Thijssen, entraîneur des Panthers.

"Après la déception des Jeux, le hockey féminin doit continuer à grandir et cela passe irrémédiablement par une qualification pour la Coupe du monde", a raconté le coach belge. La Coupe du monde 2018 aura lieu, pour les dames, à Londres du 21 juillet au 5 août 2018.

Thijssen s'est cependant montré réaliste au vu du niveau des adversaires au sein de la poule B de la World League.

"L'Espagne (FIH 10) a accompli de gros progrès ces derniers temps alors que l'Australie (FIH 4) et la Nouvelle-Zélande (FIH 5) font partie du top mondial depuis des années. Même contre la Malaisie (FIH 22) ce sera compliqué, car nous n'avons pas l'habitude de disputer ce genre de match", a ajouté le sélectionneur belge.

Jill Boon, 30 ans, fait déjà office de doyenne dans un groupe rajeuni. "Ce mélange entre les plus expérimentées et celles qui vont disputer leur premier tournoi international est primordial. Nous allons devoir trouver un équilibre. Mais nos jeunes joueuses sont très talentueuses", a affirmé Thijssen.

Le sélectionneur a ensuite abordé la pression autour de l'événement, disputé à domicile. "C'est clair qu'elle sera présente car nous voulons absolument nous qualifier pour le Mondial. Les joueuses veulent y parvenir", a ponctué Niels Thijssen.