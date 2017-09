Le Zot Day invite les sports extrêmes sur le piétonnier à Bruxelles dimanche

Kenny Belaey, champion du monde en VTT Trial, Jimmy van Belle, double champion du monde en BMX, et Arno Van den Vyver, champion du monde en 2007 de mountainboard, feront des démonstrations de leurs performances. A côté de ces figures nationales, Nathan Paulin, champion du monde français de slackline, montera sur une sangle tendue à 60 mètres de haut entre le Anspach Center et la Brouckere Tower. Des professionnels proposeront également des initiations pour petits et grands tout au long de la journée.

Alain Courtois, échevin bruxellois des Sports, souligne qu'il s'agit d'un concept unique en Belgique. "Le Zot Day permet à tout un chacun, et principalement aux plus jeunes, de découvrir des sports souvent méconnus et de susciter de nouvelles vocations. Ceci cadre parfaitement avec ma volonté d'encourager nos jeunes à pratiquer une activité physique de façon régulière. Cela permet aussi aux plus âgés d'admirer des performances sportives de très haut vol, gratuitement, et de rencontrer des sportifs et des athlètes qui pratiquent des disciplines hors norme."