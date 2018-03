Le témoignage bouleversant de Sébastien Bellin, manager des Spirou et survivant des attentats de Bruxelles (VIDEO)

Le basketteur Sébastien Bellin, nouveau manager du club de basket de Charleroi, est l'un des survivants des attentats de Bruxelles. La photo de lui cloué au sol et se vidant de son sang dans le hall des départs de l'aéroport national le matin du 22 mars 2016 avait fait le tour des réseaux sociaux. Il avait notamment été blessé au genou et à la hanche. Deux ans après ce jour noir, après une longue revalidation et de multiples opérations, il s'est confié à la RTBF dans un témoignage bouleversant.

"Je dis souvent que j'ai eu beaucoup de chance à avoir été tellement proche de la mort", explique-t-il. Il ajoute : "Car, quand on est tellement proche, on réalise à quel point on a eu de la chance de s'en sortir. La femme morte à côté de moi, je la vois tout le temps. Parfois pendant la journée, je parle avec elle. Je la remercie de me donner cette inspiration : elle ne peut pas, moi je peux. Après la deuxième explosion, je savais que je n'étais pas en très bon état. Je voyais le sang couler de mes jambes. J'ai perdu 50 % de mon sang, mais je ne me suis jamais évanoui."

Une véritable leçon de vie de la part de ce sportif qui après onze opérations de la hanche a déclaré dans une autre interview au Ciné Télé Revue vouloir participer aux 20 km de Bruxelles. "Mon rêve est de faire un triathlon", lance-t-il comme défi. Son témoignage est à écouter ici