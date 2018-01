Le Royal Hong Kong Yacht Club résiste contre ville et marées (en images)

Dans une ville qui a toujours préféré détruire et reconstruire plutôt que restaurer, la survie du site principal du Royal Yacht Club de Hong Kong (RHKYC), entre tunnels et voies rapides, tient du miracle. A force de récupérer la terre sur la mer, Kellett Island, qui accueille son prestigieux clubhouse, n'a plus d'insulaire que le nom. Mais c'est un îlot de résistance en plein centre d'une baie de Victoria que l'urbanisation a irrémédiablement défigurée et rétrécie.