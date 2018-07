Le programme des Jeux de Tokyo comporte 33 sports et 339 épreuves

Des matchs des tours préliminaires des compétitions de football et softball auront lieu dès le 22 juillet, tandis que des épreuves préliminaires d'aviron et de tir à l'arc auront lieu le jour même de la cérémonie d'ouverture, le 24 juillet.

Dès la 1re journée, le 25 juillet, des épreuves auront lieu dans 21 sports, notamment en tir, tennis de table, judo, badminton, gymnastique, tennis et cyclisme. La course masculine de cyclisme sur route partira de Tokyo pour arriver au pied du célèbre Mont Fuji.

Tokyo 2020 souhaite également séduire les jeunes générations urbaines avec des nouvelles disciplines ajoutées au programme des Jeux. Ainsi les compétitions de basketball 3x3, de skateboard et de surf débuteront dès le premier week-end.

Un "super samedi" se tiendra le 9 août, avec de nombreuses médailles et des épreuves dans 23 sports.

La dernière journée, le 9 août, débutera avec le marathon hommes. Le marathon de Tokyo, l'un des six grands marathons mondiaux, attire chaque année plus d'un million de spectateurs.

Le calendrier précis par épreuve sera connu au printemps prochain.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 vont utiliser un total de 42 sites - 24 existants, 10 temporaires et 8 nouveaux sites permanents. Ce nombre inclut trois sites dans les préfectures de Fukushima, Ibaraki et Miyagi, toutes touchées par le séisme et le tsunami de 2011.