Le MRAX lance un outil contre le racisme dans le sport

Le MRAX constate que le monde du sport en général, et plus particulièrement le milieu du football, est sujet au racisme, alors qu'il ouvre un espace important de cohésion sociale et pourrait montrer un bel exemple de respect et de dialogue. "Par des animations à l'attention des jeunes et la formation d'éducateurs sportifs comme ressources aux effets multiplicateurs, nous pouvons renforcer notre démarche de sensibilisation contre le racisme", estime Carlos Crespo, président du Mrax. "Nous cherchons à agir sur les mentalités et les comportements pour un changement individuel et collectif de nos sociétés."

Cet outil pédagogique sera mis à la disposition des jeunes sportifs, des clubs et des formateurs en Belgique. Il vise à susciter des analyses et des questionnements à partir d'un support, à savoir un jeu de cartes et de photos représentant des exemples de grands sportifs de diverses disciplines, victimes de discrimination.

Le MRAX veut avec "Racism offside" renforcer les efforts entrepris par les instances dirigeantes du sport dans leur lutte contre le racisme.