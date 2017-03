Le Monde selon Floyd

17 janvier 2017. 'Good morning to you. Floyd Mayweather is coming back to Belgium, March 12 for The Undefeated Tour.' Quand le manager d'une des plus grandes stars du sport mondial vous annonce cela un matin, vous ne pouvez que lui demander s'il y aura une possibilité de l'interviewer. Le lendemain, la réponse tombe : " Of course. Send me your e-mail address. " Est-il réellement possible de programmer une interview avec un des sportifs les mieux payés de tous les temps en trois SMS ?

...