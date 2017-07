Le "Chase Tag", jeu du chat version sport extrême

Créée en 2015 par un Britannique, cette discipline très spectaculaire combine le vénérable jeu du chat avec le parcours d'obstacles. "L'idée m'est venue il y a quelques années en jouant avec mon fils", explique Christian Devaux, qui a défini les règles du "Chase Tag".

"Il voulait savoir lequel de nous deux était le plus fort au jeu du chat. On a décidé de mettre des obstacles dans le jardin, on a utilisé une poubelle, des chaises, un banc, tout un tas de trucs. Il y avait de plus en plus d'obstacles, de plus en plus difficiles à franchir..."

Six équipes de quatre joueurs se sont affrontées début juillet à Londres à l'occasion d'un tournoi, le deuxième depuis la création de ce sport.

Dans un espace clos rempli d'obstacles, le poursuiveur dispose de vingt secondes pour toucher son adversaire. S'il réussit, il reste sur le terrain et devient la cible. En cas d'échec, il est remplacé par un autre poursuiveur.

Les matches s'enchaînent à un rythme effréné, les athlètes bondissent et virevoltent. Chaque capture rapporte un point. Parvenir à s'évader en rapporte trois. Et contrairement à beaucoup d'autres compétitions, l'habituel visage concentré et tendu des candidats laisse souvent place à des expressions franchement hilares.

"Ca fait appel à notre côté enfantin, s'amuse Mehdi Hadim, membre de l'équipe Blacklist. Jouer à chat, tout le monde a pratiqué. Et là, c'est un jeu qui est placé à un niveau athlétique."

'Technique et tactique'

Première équipe non-britannique à participer à un tournoi de "Chase Tag", Blacklist réunit quatre jeunes originaires de la région parisienne et adeptes du Parkour, discipline qui conjugue figures acrobatiques et sauts pour se déplacer en milieu urbain.

"On a découvert ça (le Chaste Tag) en janvier via des vidéos sur internet, se souvient Valentin Dubois, 25 ans.

Pour Sébastien Foucan, co-fondateur du Parkour en France et membre d'une autre équipe, "c'est une forme sportive très technique mais aussi très tactique. Pendant que tu te déplaces, tu réfléchis, tu anticipes."

"Il faut aussi analyser ses adversaires et agir en conséquence: par exemple, quelqu'un de grand ira moins sous les obstacles", explique cet athlète français de 43 ans, dont on a notamment pu apercevoir les prouesses physiques lors d'une course-poursuite avec James Bond dans la scène d'ouverture du film "Casino Royale".

'Ne te fais pas attraper'

Mais participer à une telle compétition nécessite un entraînement conséquent. Les membres de Blacklist, dont la devise, "Ne te fais pas attraper", résume astucieusement la règle d'or du "Chase Tag", s'entraînent plusieurs fois par semaine, combinant gymnastique, haltérophilie, athlétisme, escalade et bien évidemment Parkour.

"Tout le monde peut s'essayer au +Chase Tag+, même à son petit niveau", affirme néanmoins Christian Devaux. "Vous pouvez y jouer n'importe où. Lorsqu'on a commencé à organiser des sessions découverte, on faisait ça dans Hyde Park avec des barrières faites d'adhésif."

Juste retour des choses, cette version acrobatique du jeu du chat fait même des émules dans les cours d'école, raconte Léo-Paul, 13 ans, venu spécialement de Paris pour assister au tournoi.

"Au début, mes potes ne comprenaient pas, ils disaient que c'était un truc pour les enfants. Mais quand je leur ai montré des images, ils ont été étonnés. Maintenant, on fait nos propres parcours dans la cour", confie l'adolescent.

Reste que ce nouveau sport n'en est encore qu'à ses balbutiements, avec quelques adeptes ici et là. Mais son créateur dit recevoir déjà de nombreux signes encourageants, sous la forme de vidéos postées sur internet où des jeunes s'adonnent au "Chase Tag" en Inde, au Japon ou encore aux Etats-Unis.