Le boxeur de légende Jake LaMotta est mort à l'âge de 96 ans

"Repose en paix, Pap", a écrit mercredi Christi LaMotta. Le boxeur, qui avait remporté le titre mondial des moyens en battant le Français Marcel Cerdan en 1949 à Detroit, s'est éteint dans sa maison de retraite en Floride des suites d'une pneumonie, a précisé son épouse au site TMZ.

Il était surnommé le "Taureau du Bronx" ("The Bronx Bull"), en raison de sa puissance et en référence au quartier de New York où il est né, sous le nom de Giacobbe La Motta, de parents immigrés italiens.

Champion du monde des poids moyens de 1949 à 1951, il était connu pour sa capacité à encaisser les coups violents et l'agressivité de ses contres.

Son premier grand fait d'armes a été de battre le 5 février 1943 Sugar Ray Robinson qui n'avait encore jamais perdu. D'autres grands combats opposant LaMotta et Robinson ont encore marqué par la suite l'histoire de la boxe.

La rencontre du 16 juin 1949 à Detroit entre Marcel Cerdan et Jake LaMotta est généralement considérée comme méritant de figurer parmi les "combats du siècle": Cerdan avait remis en jeu son titre mondial des poids moyens, mais s'était luxé l'épaule gauche dès la 2e reprise et avait finalement renoncé à l'appel du 10e round. La revanche prévue le 2 décembre 1949 au au Madison Square Garden de New York n'a jamais eu lieu, Cerdan ayant trouvé la mort le 29 octobre dans un accident d'avion au dessus de l'archipel des Açores.

LaMotta a disputé 106 combats et en a remporté 83. Il était membre de l'International Boxing Hall of Fame dès sa création en 1990.

En immortalisant en 1980 sur grand écran Jake LaMotta, Robert de Niro avait remporté à Hollywood l'Oscar du meilleur acteur.

LaMotta a lui même joué dans une dizaine de films, notamment au côté de Paul Newman dans The Hustler (L'Arnaqueur) en 1961, et de Sophia Loren dans Firepower (L'arme au poing) en 1979.