LDC: Anvers éliminé au 3e tour préliminaire après sa défaite 83-70 à Radom

Ils étaient menés 37-33 au repos. Les Anversois avaient remporté le match aller de 5 points, 75-69, vendredi à la Lotto Arena. Ils poursuivront leur campagne européenne en FIBA Europe Cup.

Les joueurs Roel Moors avaient pourtant bien débuté la rencontre et menaient 13-18 après le premier quart-temps. Les Polonais ont ensuite pris l'ascendant, malgré leur maladresse aux lancers francs (16/27) et une domination anversoise aux rebonds (37 à 41). Les Giants ont eux été trahis aux 3 points. Ils n'ont réussi que 6 de leurs 29 essais derrière l'arc de cercle. Clark (17 pts) et Dudzinski (14) ont été les Giants les plus prolifiques. Anvers devait passer par les trois tours préliminaires pour se hisser parmi les 32 clubs retenus et rejoindre Ostende qualifié directement. Le Brussels essayera en fin de soirée d'accompagner le champion de Belgique. Il lui faudra réussir un exploit après avoir perdu le match aller à Luwigsburg 85-59. En cas d'élimination, le Brussels poursuivra lui aussi sa campagne européenne en FIBA Europe Cup.