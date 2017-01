La Fédération européenne d'athlétisme va revoir ses records

Le président de l'EAA Svein Arne Hansen a précisé que les détenteurs des records d'Europe "devraient être des héros dont les performances sont respectées et reconnues sans discussion par les autres athlètes et les fans de notre sport. Ils doivent être crédibles à 100%. Il apparaît que ce ne soit pas le cas de certaines performances sur la liste des records européens. Aussi, ai-je ordonné cette révision."

Sous la direction de l'Irlandais Pierce O'Callaghan, la task force est composée du Dr Clemens Prokop (All), Ruud Kok (P-B), Gianni Merlo (Ita), Mirko Jalava (Fin), Bill Glad (G-B) et Imre Matrahazi (Hon). Elle a jusqu'au mois de septembre pour faire connaître ses observations au comité exécutif de l'EAA.

Hansen a reconnu qu'il s'agissait d'un "sujet à polémique et difficile" et a promis que ce travail sera fait dans la transparence, avec des apports des membres des fédérations, de l'IAAF, des athlètes, des médias et du public.

"L'IAAF (la fédération internationale) va observer ce travail de près avant de décider une action au niveau mondial", a précisé Hansen. L'IAAF a jusqu'à présent écarté le projet d'avoir sa propre révision des records du monde.

Deux records d'Europe seniors sont détenus actuellement par un Belge: Mohammed Mourhit sur 5000 m (12:49.71) et 3000 m (7:26.62) établis les 25 et 18 août 2000. Mourhit a été convaincu de dopage à l'EPO en 2002 et suspendu jusqu'en 2004.