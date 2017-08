La Dream Team, c'est comme si on avait réuni Elvis et les Beatles

Quelle est, toutes disciplines confondues, la meilleure équipe de tous les temps ? La plus offensive ? Ceux qui l'ont vue à l'oeuvre en live ou à la télévision n'en doutent pas une seconde : il s'agit de la Dream Team 1992, qui rassemblait l'élite du basket américain. " C'était comme si on avait réuni Elvis et les Beatles ", disait, à l'époque, le coach, Chuck Daly. Vingt-cinq ans plus tard, l'équipe trône toujours au sommet de l'histoire du sport, c'est un mythe. Elle a ouvert la porte à une nouvelle ère de la NBA, permettant aux stars américaines de devenir des idoles mondiales.

