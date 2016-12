La Belgique s'incline en finale contre l'Inde

Pour sa première finale mondiale chez les juniors, la Belgique a vécu un premier acte très compliqué. Il n'a ainsi fallu que trois minutes aux Indiens pour s'octroyer un premier pc. Cinq minutes plus tard, le bruyant stade de Lucknow a explosé sur un magnifique tir en revers de Gurjant Singh (0-1, 8e).

Les Indiens, omniprésents en phase offensive avec 8 entrées dans le cercle en seulement 10 minutes de jeu, ont ensuite creusé l'écart. Suite à une perte de balle de Robert Rubbens aux 22 mètres, les locaux ont trouvé une fenêtre de tir via Simranjeet Singh, dont l'envoi a trompé la vigilance de Loïc Van Doren (0-2, 22e).

Dominée dans tous les compartiments du jeu, la Belgique a cependant réagi en fin de première période, obtenant son premier pc à la 30e minute, sans toutefois parvenir à le convertir.

La Belgique a davantage tenté en seconde période, mais s'est heurtée à un bloc indien compact et difficile à manoeuvrer. Le gardien Vikas Dahiya a d'ailleurs stoppé une tentative belge à la 53e minute.

Suite à une perte de balle dans l'axe, Gurjant Singh s'est présenté seul face à Van Doren. Le jeune frère d'Arthur, international A avec les Red Lions, a sauvé son équipe d'une magnifique parade. Dans la foulée, il a également repoussé deux pc indiens.

A quatre minutes du terme, l'équipe de Jeroen Baart, qui est aussi le coach de l'Antwerp, a fait sortir son gardien pour avoir un joueur supplémentaire dans le jeu. Sur un pc accordé après la fin du temps réglementaire, les 'Red Cougars' ont sauvé l'honneur grâce à Fabrice Van Bockrijck (1-2, 70e).

C'est le deuxième titre mondial chez les juniors pour l'Inde après son sacre en 2001. Pour la Belgique, cette deuxième place mondiale est le meilleur résultat jamais obtenu par une équipe juniore.

Pour rappel, la Belgique avait terminé à la première place de son groupe avant d'éliminer les Pays-Bas aux shoots-out en quarts de finale (1-1, 4-1 s.o.). En demies, les 'Red Cougars' avaient écarté l'Allemagne, double tenante du titre, grâce à une nouvelle séance de shoots-out (0-0, 4-3 s.o.) et l'intraitable Loïc Van Doren, qui a été élu 'Gardien du tournoi' par la FIH, fédération internationale de hockey.