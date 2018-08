La Belgique ramène d'Ecosse 13 médailles des premiers championnats sportifs européens

Ils réunissaient dans la ville écossaise, les championnats d'Europe d'aviron, de cyclisme, de gymnastique artistique, de golf par équipes, de natation et de triathlon. L'Euro d'athlétisme, associé à l'événement, a été organisé à Berlin. La Belgique ramène d'Ecosse 13 médailles: trois en or, trois en argent et sept en bronze dont la dernière, dimanche, dans la course cycliste sur route masculine est l'oeuvre de Wout van Aert.

La gymnaste artistique Nina Derwael a conquis un 2e titre aux barres asymétriques et s'est classée 2e à la poutre alors qu'Axelle Klinckaert a obtenu le bronze au sol.

La moisson du cyclisme s'est effectuée sur différents terrains: la piste avec Kenny De Ketele/Robbe Ghys (or dans la course à l'américaine), Nicky Degrendele (argent en keirin féminin), Kenny De Ketele (argent dans la course aux points), Jolien D'hoore (bronze en scratch); le mountainbike grâce à Githa Michiels (bronze) et la route où Victor Campenaerts a reconduit son titre dans le contre-la-montre et dans l'épreuve en ligne où van Aert, champion du monde de cyclocross en titre, a confirmé son talent multiple le long des rues détrempées de Glasgow.

La natation a attendu la dernière épreuve féminine, le 50m papillon, pour éviter de repartir bredouille grâce à la 3e place de Kimberly Buijs.

Le triathlon a aussi profité du difficile parcours tracé dans le parc de la vallée de la rivière Clyde. Il a recueilli deux récompenses en bronze grâce à Marten Van Riel, chez les messieurs, et au relais mixte, les "Belgian Hammers", composé de Claire Michel, Jelles Geens, Valerie Barthelemy et Marten Van Riel.