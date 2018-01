La Belgique envoie 19 athlètes aux Jeux Olympiques

La Belgique sera représentée dans neuf sports: le biathlon, le bobsleigh, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le shorttrack, le skeleton, le ski alpin et le snowboard.

Le chef de délégation est Gert Van Looy.

Il s'agit de la plus grosse délégation belge depuis les Jeux de Garmisch-Partenkirchen en 1936. La Belgique avait alors envoyé 27 sportifs. Il y a quatre ans, à Sotchi, ils n'étaient que sept.

La Belgique a remporté cinq médailles aux Jeux Olympiques: un or, en 1948 en patinage artistique avec Micheline Lannoy et Pierre Baugniet, un argent et trois bronze.

Le dernier podium belge remonte à 1998. Bart Veldkamp avait décroché le bronze à Nagano sur 5.000m.

Une disette qui pourrait prendre fin cette année, le patineur Bart Swings et le snowboarder Seppe Smits étant notamment candidats à une médaille.

- La sélection -

. Biathlon (2): Florent Claude et Michael Rösch

. Bobsleigh (4): Aerts, Elfje Willemsen, An Vannieuwenhuyse et Sophie Vercruyssen

Réserve: Shana Vanhaen

. Patinage artistique (2): Jorik Hendrickx et Loena Hendrickx

. Patinage de vitesse (2): Bart Swings et Jelena Peeters

. Shorttrack (2): Jens Almey et Ward Pétré

. Ski de fond (1): Thierry Langer

. Skeleton (1): Kim Meylemans

. Ski Alpin (2) : Kai Alaerts et Kim Vanreusel

. Snowboard (3): Sebbe De Buck, Seppe Smits et Stef Vandeweyer