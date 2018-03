La Belgique dans la première série avec la Pologne et Trinidad et Tobago

Les Tornados s'élanceront du couloir 6. Le relais belge se compose des frères Dylan, Kevin et Jonathan Borlée et du jeune Jonathan Sacoor, 18 ans. L'autre série est composée de l'Espagne, la République Dominicaine, la Jamaïque, la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, champions du monde en titre.

A Birmingham, les Tornados visent une 20e finale internationale (Mondiaux, Euro et World Relays, en salle et en plein air, confondus). Pour cela ils devront terminer dans les deux premiers de leur série ou signer un des deux meilleurs chronos parmi les équipes restantes.

Lors des derniers Mondiaux indoor, à Portland, les Belges s'étaient classés sixièmes. Ils avaient décroché une belle médaille d'argent à Doha en 2010.