La Barcelona World Race 2019 annulée à cause de l'instabilité politique

"De commun accord, la suspension de la quatrième édition de la Barcelona World Race 2018-2019, qui devait s'élancer le 12 janvier 2019, a été décidée", écrivent dans un communiqué les organisateurs.

Ils évoquent la difficulté à trouver des partenaires commerciaux pour financer l'épreuve, renforcée par "le climat d'indéfinition institutionnelle et le manque de stabilité politique que vit notre pays cette année".

L'Espagne a vécu à l'automne 2017 sa pire crise politique en quarante ans de démocratie, quand les dirigeants indépendantistes de la Catalogne ont tenté -sans succès- de faire sécession de l'Espagne.

La riche région du nord-est de l'Espagne est sans gouvernement et administrée directement par Madrid depuis cinq mois.

"Il est évident que les relations difficiles entre la Catalogne et l'Espagne en ce moment peuvent nous empêcher d'offrir des garanties aux sponsors. Les sponsors voient cette situation avec inquiétude", a déclaré à l'AFP Carlos Clastre, porte-parole de la fondation organisant la régate.

Les organisateurs mentionnent également l'instabilité à Madrid: le Parti populaire du chef du gouvernement Mariano Rajoy a perdu fin 2015 sa majorité absolue au parlement, rendant beaucoup plus difficile l'adoption du budget de l'Etat et des dispositions garantissant l'organisation de la course.

La quatrième édition de la Barcelona World Race aura lieu en 2022-2023, après 2007-2008, 2010-2011 et 2014-2015.