L'Euro d'athlétisme débute à Berlin

Les championnats d'Europe d'athlétisme débutent ce lundi à Berlin, où la Belgique sera représentée par une importante délégation de 32 athlètes individuels et deux équipes de relais (les 4x400 masculin et féminin). A l'exception de Bruxelles 1950 (44 athlètes et deux relais), la Belgique n'a jamais été aussi bien représentée dans un championnat d'Europe d'athlétisme.