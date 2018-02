Kim Vanreusel 39e du slalom géant, l'or pour l'Américaine Mikaela Shiffrin

"Je n'avais pas de bonnes sensations sur la piste et je suis partie à la faute à plusieurs endroits. Je vais devoir y travailler", a dit Vanreusel après la course. "Je n'ai jamais été dans le bon rythme." L'Anversoise, qui participait à 20 ans à sa première copurse olympique, avait terminé 41e de la première manche à 6.98 secondes de l'Italienne Manuela Moelgg, auteure du meilleur temps. Elle a réussi le 39e temps de la seconde manche à 5.93 secondes de la Suédoise Estelle Alphand qui a réussi le meilleur second parcours. Vanreusel avait pris la 54e place du slalom géant l'an dernier aux Mondiaux de Saint-Moritz.

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté le 2e titre olympique de sa carrière après celui en slalom à Sotchi. Elle a devancé la Norvégienne Ragnhild Mowinckel de 39/100es et l'Italienne Federica Brignone de 46/100es. Moelgg a finalement terminé au 8e rang à 1.18 seconde et Alphand 16e à 3.20 secondes. La championne olympique de Vancouver, en 2010, leader de la Coupe du monde de la spécialité grâce à trois succès cette saison, l'Allemande Viktoria Rebensburg a échoué à la 4e place à 58/100es en raison de sa 8e place à 83/100es sur le premier tracé. La double championne du monde de la spécialité (2015 et 2017), la Française Tessa Worley s'est classée 7e à 1.04 seconde. Elle n'avait fini que 14e à 1.44 seconde le matin sur le premier parcours. Kim Vanreusel sera vendredi matin au départ du slalom annulé mercredi en raison du vent et reprogrammé le 16 février. Une autre Belge sera présente dans le portillon de départ Marjolien Decroix.