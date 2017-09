John-John Dohmen de retour avec les Red Lions

Shane McLeod n'a pas manqué de souligner le retour du milieu de terrain des Watducks. "John-John est de retour parmi nous plus d'un an après les Jeux olympiques. Il voulait vraiment revenir au plus haut niveau international", a raconté le Néo-Zélandais, sélectionneur depuis octobre 2015.

McLeod a fait le bilan de l'été, tout en se projetant déjà vers le futur. "Nos équipes U21 se sont particulièrement bien illustrées, que ce soit les garçons ou les filles", a raconté le Néo-Zélandais. En effet, les deux équipes ont pris l'argent lors de l'Euro U21 à Valence début septembre.

Le charismatique coach est revenu sur la douloureuse défaite des siens contre les Pays-Bas (4-2) en finale du dernier Euro. "Nous étions fatigués. Je pense que nous avons très bien joué un peu trop tôt dans le tournoi alors que les Pays-Bas sont montés en puissance au fil de la compétition."

"Avec les Red Lions, nous allons encore jouer la finale de la World League en Inde en décembre avant la Coupe du monde 2018, également à Bhubaneswar. Il faudra confirmer notre place dans le top mondial et prouver que nous sommes une des meilleures équipes du monde", a-t-il ajouté.

Shane McLeod a ensuité dévoilé son groupe élargi pour la saison 2017-2018, dans lequel figurent donc John-John Dohmen mais également l'attaquant du Daring Tanguy Cosyns, qui se remet d'une blessure au genou.