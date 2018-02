JO d'hiver 2018: la Belgique reviendra avec deux médailles de bronze selon Gracenote

Sur son site, Gracenote a mis en ligne mercredi, à deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux sud-coréens, un tableau virtuel des médailles. La Belgique apparait en 26e position.

Selon le bureau de statistiques, Smits, champion du monde de slopestyle pour la deuxième fois de sa carrière en mars dernier, et le patineur de vitesse Bart Swings sont les deux meilleures chances belges à Pyeongchang.

Le classement prévisionnel des médailles de Gracenote est dominé par la Norvège (13 or, 13 argent, 15 bronze). L'Allemagne arriverait deuxième (14 or, 11 argent, 14 bronze), devant les Etats-Unis (11 or, 6 argent, 12 bronze).

Gracenote prédit à la biathlète allemande Laura Dahlmeier une véritable razzia avec pas moins de 6 médailles d'or. Les autres principaux protagonistes aux médailles sont le Norvégien Johannes Boe (2 or, 2 argent, 1 bronze), le Français Martin Fourcade (3 or, 3 argent) ainsi que l'Autrichien Marcel Hirscher (3 or), le Néerlandais Sven Kramer (3 or) ou encore la Suédoise Charlotte Kalla (4 argent).

La Belgique n'a remporté qu'une médaille d'or aux Jeux d'hiver. Micheline Lannoy et Pierre Baugniet avaient été sacrés en patinage artistique à Saint-Moritz, en 1948. Le dernier médaillé belge est le patineur Bart Veldkamp, médaillé de bronze du 5.000 mètres à Nagano en 1998.