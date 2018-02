JO 2018 : Marjolein Decroix 38e et Kim Vanreusel 40e du slalom remporté par la Suédoise Hansdotter

Marjolein Decroix, 25 ans, a fini 38e et Kim Vanreusel, 20 ans, 40e du slalom de ski alpin, vendredi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Elles ont concédé respectivement 12.08 et 13.23 secondes à la Suédoise Frida Hansdotter, lauréate. Vanreusel avait pris la 44e place de la première manche et Decroix la 45e, à 1/100e de sa compatriote, mais à 7.01 et 7.02 secondes de la Suissesse Wendy Holdener.