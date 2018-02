JO 2018 : Kim Meylemans termine, malgré une décevante 14e place, "la tête haute"

Meylemans a terminé cinquième aux Championnats du monde à Königssee l'an dernier et, cette saison, elle a terminé plusieurs fois dans le Top-10 à la Coupe du monde. Aux Jeux, cependant, elle n'a jamais disputé une place pour le top. Après les deux premières courses, elle était quatorzième vendredi. Samedi, elle n'a pas réussi à faire mieux.

"Une quatorzième place n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais", a-t-elle déclaré samedi soir (heure de Corée) au Olympic Sliding Centre après son quatrième passage. "Je voulais définitivement finir plus haut. C'est évidemment une déception."

La Limbourgeoise de 21 ans, selon ses propres mots, aurait hypothéqué ses chances lors de la première manche. "La différence avec les autres était trop grande. Les dernières courses, l'écart avec les trois premières n'était que de seulement trois à quatre dixièmes", a-t-elle expliqué.

Malgré le résultat décevant, Meylemans a tenté de rester positive. "Si vous voyez d'où nous venons et combien j'ai eu du mal cette semaine (à l'entraînement, ndlr), il s'agit bien d'une belle 'performance'. Je termine avec la tête haute."

Meylemans peut revendiquer qu'elle a mis le skeleton sur la carte en Belgique. C'était un long chemin pour se rendre à Pyeongchang, souligne-t-elle. "Nous avons seulement quatre ans de travail en Belgique. Lors de ma première saison, je suis parvenue, sans entraîneur ou cadre, à me rendre à la Coupe du monde. Les trois dernières années, je suis arrivée tant de fois dans le top-10, j'ai terminé cinquième à la Coupe du monde et nous sommes ici aux Jeux dans les vingt meilleures du monde. Il y a beaucoup de raisons d'être fière. La quatorzième place n'est pas ce pour quoi je suis venue ici. Mais 'ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort'."