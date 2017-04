Jenson Button va remplacer Fernando Alonso chez McLaren à Monaco

L'Espagnol dispute à la même date (le 28 mai) à Indianapolis le GP Indy 500 où McLaren s'est engagé pour la première fois depuis 38 ans.

McLaren a confirmé vendredi que Stoffel Vandoorne et Jenson Button seront les deux pilotes McLaren à prendre le départ du Grand Prix de Monaco. "C'est terrible de faire un retour une fois en Formule 1", a expliqué Jenson Button, 37 ans, qui avait pris sa retraite en F1 à l'issue de la saison dernière, mais qui est resté pilote de réserve et ambassadeur de McLaren jusqu'en 2018. "Et il n'y a en fait pas de meilleur endroit que Monaco pour le faire. J'ai gagné là en 2009 et c'est un de mes circuits préférés." Fernando Alonso reprendra sa place dès le Grand Prix suivant à Montréal pour le GP du Canada, le 11 juin.