Jean-Michel Saive se lance dans la course à la présidence de l'ITTF

Saive, 46 ans, a mis fin à sa carrière internationale fin 2015, après avoir espéré une huitième participation aux Jeux Olympiques. Le Liégeois était tout de même présent à Rio de Janeiro, en tant que candidat à un siège dans la commission des athlètes du CIO. Mais 'Jean-Mi' n'avait pas été élu.

Saive est déjà président de la Commission des athlètes au Comité Olympique Interfédéral Belge (COIB) ainsi que de la Commission des athlètes des Comités Olympiques Européens. Il présente cette fois sa candidature à la présidence de l'ITTF afin de succéder à l'Allemand Thomas Weikert.

Pierre-Olivier Beckers soutient la candidature de Jean-Michel Saive

Pierre-Olivier Beckers, président du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), soutient la candidature de Jean-Michel Saive à la présidence de la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF).

Beckers a déjà souvent collaborée avec Saive, 47 ans, qui a occupé, depuis 2001, différentes fonctions au sein du COIB. Ainsi, depuis 2013, il est président de la Commission des athlètes.

"Jean-Michel est le candidat idéal pour cette fonction", a déclaré Beckers jeudi dans les locaux du COIB. "Grâce à son impressionnante carrière de joueur, il connaît son sport de l'intérieur et de l'extérieur. Dans son pays et à l'étranger, Jean-Michel s'est fait un nom. Il est respecté mondialement par les sportifs et les officiels. Il a des capacités de leadership, est créatif et dispose de beaucoup de contacts et d'énergie pour transformer sa vision claire en action. Je lui souhaite bonne chance."