Hockey: Uccle Sport veut renaître de ses cendres

Le grand club ucclois entend bien remonter la pente et a annoncé jeudi avoir réussi à attirer deux grands noms du hockey belge: l'ancien Red Lion Jérôme Dekeyser et son ancien capitaine emblématique, devenu coach fédéral et FIH, Alain Geens.

"Un nouveau plan a été élaboré ", explique un communiqué du club signé par son président Nicolas Dassonville. "La première phase consistera à très court terme la remontée en D1 par l'intégration de jeunes espoirs du club et le recrutement de joueurs aguerris, comme Jérôme Dekeyser. Titulaire de près de 200 caps en équipe nationale, Jérôme a accepté de rejoindre les Merles et de contribuer à ce nouvel élan. Il apportera sa rigueur, son professionnalisme et son expérience dont il fera profiter les autres joueurs ainsi que les jeunes du club." L'ancien international, 33 ans, a fait le bonheur de l'Orée la saison dernière, jouant un grand rôle dans le maintien du club promu en Division d'Honneur, mais recherchait un nouveau défi sportif.

Le coaching et l'entraînement a été confié à un duo maison, Cristian Suarez et William Leclef devenant respectivement T1 et T2. "Ils seront épaulés par Alain Geens comme conseiller sportif", précise le club aux 14 sacres nationaux chez les messieurs, dont 11 consécutifs avec Geens comme joueur entre 1975 et 1985.

Outre ces deux arrivées de renom, d'autres renforts ont accepté de relever le défi du club de la Chaussée de Ruisbroek: l'Espagnol Abian Suarez (défenseur) et le jeune Franco-belge Charles Choveaux (milieu).