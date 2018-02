Hanna Öberg crée la surprise sur le 15 km individuel du biathlon aux JO 2018

La Suédoise Hanna Öberg, jamais sur le podium en Coupe du monde, a créé la surprise avec un sans-faute au tir. Très bonne fondeuse, Kuzmina aura perdu le titre olympique sur le pas de tir, coupable de deux erreurs. Grande favorite, Laura Dahlmeier s'est élancée dans les dernières avec le dossard N.80. Déjà victorieuse du sprint et de la poursuite, l'Allemande de 24 ans complète le podium avec un 19/20 au tir.

Particularité de cette course individuelle, une faute au tir est sanctionnée d'une minute de pénalité ajoutée au temps de chaque concurrente. Sur les autres épreuves de biathlon, les athlètes doivent parcourir 150 mètres de pénalité. De plus, les quatre séances de tir de cette course individuelle voient les biathlètes alterner le tir couché et le tir debout.

Initialement prévue mercredi, l'épreuve avait été reportée à jeudi suite à des conditions climatiques jugées trop changeantes par le directeur technique, notamment sur le pas de tir. En effet, un vent violent n'aurait pas offert une course équitable aux engagées.