Greg Van Avermaet, Sportif de l'année 2016

Avec un gros score de 1187 points, Greg Van Avermaet a été préféré à Pieter Timmers, vice-champion olympique du 100m libre, 2e avec 791 points et au joueur de tennis, David Goffin, 3e en 330 points.

Recevant son prix du premier lauréat du Sportif de l'année (en 1967), Ferdinand Bracke, Van Avermaet succède au footballeur Kevin De Bruyne, lauréat l'an dernier dans un référendum qui avait vu le coureur de BMC se classer 3e. Le judoka Dirk Van Tichelt est 4e devant le golfeur Thomas Pieters qui complète le top 5.

Le champion olympique de cyclisme sur route, 31 ans, a trusté les récompenses après son sacre à Rio au mois d'août. Greg Van Avermaet a en effet été couronné Géant Flamand sacrant le meilleur sportif néerlandophone de l'année et a récolté aussi les prix dans son sport, en cyclisme, avec le Vélo de Cristal, pour la 3e fois, et le Flandrien, pour la 5e fois de sa carrière.

Le point culminant de sa saison a donc été sa médaille d'or olympique de la course sur route à Rio. Mais Greg Van Avermaet a également remporté cette année le Circuit Het Nieuwsblad, une étape et le classement final de Tirreno-Adriatico, la 5e étape du Tour de France et le GP Cycliste de Montréal.

Greg Van Avermaet se remet d'une opération à la cheville, conséquence d'une fracture survenue lors d'une chute en VTT, mais sa revalidation se poursuit sans complication et le début de sa prochaine saison n'est pas compromis, lui qui rêve de remporter une grande classique à nouveau.