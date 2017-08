GP Spa-Francorchamps : 68e pole pour Lewis Hamilton (Mercedes)

Il a écrasé la concurrence en qualifications, avec un chrono de 1 min 42 sec 553/1000 en Q3. Son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a signé le deuxième temps (1:42.795) à 242/1000. Les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes - 1:43.094) et Kimi Räikkönen (Ferrari - 1:43.270) s'arrogent la deuxième ligne devant les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen (1:43.380), dernier pilote sous la seconde, et de l'Australien Daniel Ricciardo (1:43.863).

Suivent l'Allemand Nico Hulkenberg (Renault), le Mexicain Sergio Perez (Force India), le Français Esteban Ocon (Force India) et le Britannique Jonathan Palmer (Renault), qui a rencontré des problèmes de boîte de vitesses laissant peut-être augurer d'une nouvelle pénalité.

Stoffen Vandoorne, pénalisé de 65 places sur la grille pour deux changements de moteur et un changement de boîte de vitesses, devra s'élancer en 20e et dernière position, tandis que le duo de Sauber Pascal Wehrlein - Marcus Ericsson, le Russe Daniil Kyvat (Toro Rosso) et le Brésilien Felipe Massa (Williams), qui ont changé de boîte, reculeront eux de cinq places.

Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné à 14 heures dimanche. Vettel est en tête du championnat avec 14 points d'avance sur Hamilton avant cette 12e manche.

Grille de départ provisoire et officieuse du Grand Prix de Belgique de Formule 1, la 12e manche de la saison du championnat, prévu dimanche, suite aux qualifications courues samedi à Spa-Francorchamps et tenant compte des pénalités imposées à Vandoorne, Kvyat, Massa, Ericsson et Wehrlein.