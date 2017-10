GP de Malaisie: Verstappen (Red Bull) s'impose devant Hamilton (Mercedes), Vettel (Ferrari) 4e

Parti dernier, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé en 4e position et ainsi limité la casse sur Hamilton, leader du championnat, qui le devance désormais de 34 points.

Au classement des constructeurs, Mercedes accroît sa domination sur Ferrari avec 118 points d'avance.

Après avoir passé la ligne, Vettel a été pris dans un accrochage avec le Canadien Lance Stroll (Williams), et perdu sa roue arrière gauche. Son équipier finlandais Kimi Räikkönen, auteur du 2e temps des qualifications, n'a pas pris le départ de la course en raison d'un problème mécanique.

Vettel, quadruple champion du monde, avait changé le moteur de sa monoplace avant le GP dimanche, utilisant son 3e bloc propulseur en deux jours.

Malgré sa pole-position, Hamilton a été dépassé dès le 4e tour par Verstappen, qui a ensuite réalisé un cavalier seul au lendemain de son 20e anniversaire pour décrocher la dernière édition du GP de Malaisie.

"Dès le départ, la voiture marchait bien et je voyais que Lewis avait du mal, a expliqué le Néerlandais. Je l'ai passé dans le virage N.1 et après cela j'ai pu faire ma propre course".

"Si j'avais besoin d'accélérer, je le faisais", a ajouté le pilote, victime cette saison de sept abandons. "C'est incroyable de gagner", s'est-t-il réjoui.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), en difficulté ce week-end, a fini en 5e position devant le Mexicain Sergio Perez (Force India).

Le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) a égalé son meilleur résultat de la saison, avec une 7e place.

Le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) a obtenu la 14e place pour sa première course en F1, à un tour du leader.

Ses compatriotes Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas) ont terminé respectivement 10e et 13e.