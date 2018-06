GP de France: 65e succès de Lewis Hamilton à nouveau leader du championnat

Le quadruple champion du monde a enlevé la 65e victoire de sa carrière, la 3e de l'année après . Azerbaïdjan et l'Espagne. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la 2e place, à 7 secondes, et le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) 3e, à 25 secondes, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), 4e à 34 secondes, et la 2e Ferrari celle de l'Allemand Sebastian Vettel, 5e à 1:01. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), qui s'est élancé de la 17e position, s'est retrouvé 12e à la relance de la course et a franchi la ligne d'arrivée à cette place à un tour du vainqueur.

Au classement du championnat, Hamilton reprend la première place avec 145 points. Vettel recule au 2e rang (131). L'Australien Daniel Ricciardo se hisse sur la 3e marche (99). Vandoorne reste 15e avec ses 8 points.

Au classement des constructeurs, Mercedes (237 points) précède Ferrari (214) et Red Bull (164).

Ce retour en France, après dix ans d'absence, et au Castellet, après 28 ans, a été marqué par des accrochages dès le premier tour. En lutte pour la 2e place, Sebastian Vettel (Ferrari) a percuté Valtteri Bottas (Mercedes). Dans le peloton, les Français Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) ont été contraints à l'abandon après être violemment entrés en contact. Un autre Français Romain Grosjean (Haas) a aussi été impliqué dans cet incident qui lui a coûté cinq seconde de pénalité.

Après cinq tours sous voiture de sécurité, la course a pu reprendre. Hamilton devançait Verstappen et Ricciardo. Vettel, après passage aux stands pour réparer son aileron avant et mettre de nouveaux pneus, écopait en outre de 5 secondes de pénalité pour avoir provoqué l'accrochage. Le leader du championnat effectua une remontée spectaculaire jusqu'à la 4e place avant de devoir laisser passer son équipier Kimi Räikkönen qui a ensuite dépassé Ricciardo, le vainqueur de Monaco, à six tours de l'arrivée.

Hamilton succède au palmarès du Grand Prix de France au Brésilien Felipe Massa (Ferrari), lauréat en 2008. Il est le premier vainqueur au Castellet depuis le Français Alain Prost (Ferrari) qui s'était imposé en 1990.

La 9e manche du championnat 2018 se courra dès la semaine prochaine en Autriche sur le circuit du Spielberg.