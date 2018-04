GP de Bahreïn - Vettel (Ferrari) s'impose, Hamilton (Mercedes) 3e

Pour sa 200e course en F1, il a devancé les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, qui était 9e sur la grille.

Son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen a été contraint à l'abandon alors qu'il était 3e, après avoir renversé un mécanicien lors de son deuxième arrêt au stand, au 36e tour.

"Notre mécanicien a été conduit à l'hôpital pour être traité", a indiqué la Scuderia sur son compte Twitter. "Nous pensons tous à notre homme et attendons d'en savoir plus."

L'incident sera examiné par les commissaires après la course.

Le +rookie+ français Pierre Gasly (Toro Rosso), 5e sur la grille, est 4e.

Le pilote de 22 ans, qui n'a disputé que sept GP depuis fin 2017, affichait jusque-là comme meilleur résultat une 12e place au Brésil.

Suite à l'incident de Räikkönen, Vettel a été contraint d'annuler son second arrêt au stand et de terminer la course sur des pneus très abîmés.

Il a résisté à Bottas dans les deux derniers tours, le Finlandais échouant à 6/10.

Avant le pilote Ferrari, les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, à la suite d'un accrochage avec Hamilton au 2e tour, et de l'Australien Daniel Ricciardo, victime d'une panne dans le 3e tour, s'était aussi retirées.

L'écurie suspecte un problème électrique au niveau du moteur, a-t-elle fait savoir sur Twitter.