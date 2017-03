Golf: Thomas Pieters 29e, le meilleur classement belge de l'histoire

Il y a deux semaines l'Anversois de 25 ans, deuxième du Genesis Open, évait déjà grimpé à la 35e place, trois rangs au-dessus de la 32e place de Nicolas Colsaerts après sa victoire au Volvo World Match Play Championship en 2012. Cinquième dimanche au Mexico Championship Pieters totalise à présent 3.2424 points et gagne encore six places pour apparaître en 29e position.

Pieters est engagé à Orlando où il participera à partir du 16 mars au Arnold Palmer Invitational.

Colsaerts, actuellement 131e, disputera lui l'open indien cette semaine. Le Bruxellois Thomas Detry, 24 ans, 22e du Tshwane Open, figure à la 187e place de ce classement mondial où il était 1618e lors de ses débuts professionnels l'an dernier.

L'Américain Dustin Johnson qui s'est imposé au Mexico Championship possède à présent plus de deux mille points d'avance sur l'Australien Jason Day et l'Irlandais du Nord Rory McIlroy, 2e et 3e.